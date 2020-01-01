قبيل عيد الأضحى.. إحباط عملية إغراق أسواق كفر الشيخ بلحوم فاسدة (صور)

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:40 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
قال الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم تكثيف الحملات المشكله من اطباء التفتيش علي مستوي المحافظه، وذلك ضمن خطه إداره المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديريه الطب البيطري للحفاظ علي صحه المواطنين وتوفير غذاء آمن وصحي في عيد الاضحي المبارك.

وأضاف عبد اللاه، أن الدكتور محمد السيد ؤ براوي مدير عام الصحه العامه والمجازر، قد وجه بتشكيل حملات تفتيشيه علي اسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن والاسماك بمراكز "بيلا ومطوبس وكفرالشيخ وبلطيم والرياض وقلين "، وقد اسفرت الحمله عن ضبط عدد 16 محضر متنوع

حيث تم ضبط طن دواجن مذبوح خارج المجازر المرخص لها قانونا، وهو مجزر غير مرخص، وكذلك ضبط 68 كجم كبده وقوانص مجمده مجهوله المصدر، وأيضا ضبط 300كجم لحوم بلديه مذبوحه خارج السلخانه، وكذلك ضبط 161 لحوم مجمده مجهوله المصدر، وأيضا ضبط 9،600 كجم كبده مجمده ولحوم مفرومه غير صالحه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية
قبيل عيد الأضحى.. إحباط عملية إغراق أسواق كفر الشيخ بلحوم فاسدة (صور)
قبيل عيد الأضحى.. إحباط عملية إغراق أسواق كفر الشيخ بلحوم فاسدة (صور)
قبيل عيد الأضحى.. إحباط عملية إغراق أسواق كفر الشيخ بلحوم فاسدة (صور)
قبيل عيد الأضحى.. إحباط عملية إغراق أسواق كفر الشيخ بلحوم فاسدة (صور)
قبيل عيد الأضحى.. إحباط عملية إغراق أسواق كفر الشيخ بلحوم فاسدة (صور)
قبيل عيد الأضحى.. إحباط عملية إغراق أسواق كفر الشيخ بلحوم فاسدة (صور)
قبيل عيد الأضحى.. إحباط عملية إغراق أسواق كفر الشيخ بلحوم فاسدة (صور)
قبيل عيد الأضحى.. إحباط عملية إغراق أسواق كفر الشيخ بلحوم فاسدة (صور)

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