التعليم تعلن موعد امتحانات القبول بمدرسة الضبعة النووية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:38 م
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
ريم محمود
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (بالضبعة -محافظة مطروح)، يومي 26 و27 يوليو 2020 للطلاب الذين استوفوا الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن الامتحانات ستجرى بمقرات مراكزالتطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية، وعلى الطالب متابعة موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس، التي ستبين مكان وميعاد امتحان القبول لكل طالب، وعلى كل طالب التوجه لمقر امتحانه في المواعيد المحددة.

وأكدت الوزارة، ضرورة ارتداء الطلاب والعاملين للكمامات الواقية والقفازات طوال تواجدهم بمقار مراكز التطوير التكنولوجي لأداء الامتحانات.

فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية
‎أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021، ابتداء من غدًا الخميس الموافق 23 يوليو 2020 ولمدة 15 يومًا، إلكترونيًا عبر هذا الرابط.

‎وأضافت الوزارة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي.

‎وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.

‎وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.

‎وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الانترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

‎جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 20202021، سيبلغ 43 مدرسة داخل 24 محافظة.

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