اليوم.. قنوات اقرأ تطلق تغطية استثنائية لموسم الحج

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تحت شعار "عند بيتك المحرم" تطلق اليوم قناة اقرأ بلغاتها العربية والإنجليزية والفرنسية، تغطيتها الاستثنائية لموسم الحج لهذا العام، نظرا لظروف جائحة كورونا.



وراعت القناة خلال التغطية التي تبدأ من اليوم وحتى ١٢ ذو الحجة، تنوع البرامج والتقارير، بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية والتاريخية النادرة والحصرية التي تمتلكها مكتبة القناة.



ومن أهم البرامج التي تنطلق اليوم على الهواء مباشرة من المدينة المنورة، برنامج "فتاوى الحج" تقديم الشيخ الدكتور، عبدالله المصلح، وبرنامج "يوميات الحج وأخباره" وبرنامج "تابع الحج" وبرنامج "تاريخ الحج" الذي يحكي قصص توقف الحج قديما وأهم الأحداث التاريخية التي مرت به.



كما أضافت القناة ضمن حملتها الإعلامية لهذا العام الشعار الحكومي "بسلام آمنين"، وتقوم القناة بإلقاء الضوء على جهود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، والحكومة السعودية، في خدمة ضيوف الرحمن في مختلف المشاعر المقدسة.