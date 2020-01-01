أحمد جمال يستعد لطرح "من غير مجاملة" قريباً

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
نادين نجدي


يستعد الفنان أحمد جمال ، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "من غير مجاملة "، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



ستطرح الأغنية قريباً، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وغناء أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا


يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال أغنيو"جيل بطل " وهي من انتاج شركة الروابط الرياضية وتوزيع ديجيتال ساوند وهى من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.

تدعم أغنية "جيل بطل " أبطال الألمبياد المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.


وصرح الفنان أحمد جمال، انه سعيد بالغناء لأبطال مصر المشاركين في أوليمبياد طوكيو 2021 بأغنية " جيل بطل " التي تخاطب أيضا الجيل الحالي بشكل عام.

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