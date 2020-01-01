تأجيل قضية منار سامي فتاة التيك توك لـ29 يوليو الجاري للنطق بالحكم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:38 م
منار سامي
منار سامي
منار سامي ، انتشرت ظاهرة نشر الفيديوهات المحرضة على الفس من قبل بعض الفتيات عبر حساباته الشخصية عبر "تيك توك"، ما استدعى تدخل الشرطة المصرية، بعد ورود عدة بلاغات في بعضهن وعلى رأسهم حنين حسام ومنار سامي ومودة الأدهم وأخريات.

منار سامي واقعة القبض عليها

وألقت قوات الشرطة على منار سامي بعد تتبعها لورود بلاغات ضدها وطالت النيابة بسرعة ضبطها والتحقيق معها، وبالفعل قبض عليها برفقة شاب وبحوزتهم مواد مخدرة بمنطقة "الفلل" في بنها، حيث أنها ولدت في كفر شكر، وترددت على أكثر من مقر وشقة، لحين ضبطها.

حبس منار سامي

ووضعت منار سامي في سجن قسم مدينة قها بماحفظة القليوبية، بعدما جددت النيابة حبسها لـ15 يوماً، لحين الفصل في قضيتها، كما تم تحرير محضر في أسرتها، لأنهم تعرضوا لرجال الشرطة في المحكمة ولحظة القبض عليها ما استدعى تحرير المحضر.

الحكم في قضية منار سامي

وأصدرت محكمة جنح طنطا الاقتصادية برئاسة المستشار محمد صالح، اليوم الأربعاء الموافق الـ22 من يوليو 2020، حكمها في القضية رقم 595 لسنة 2020، المتهم فيها منار سامي والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة التيك توك"، تأجيل القضية ل 29 يوليو الجاري، للنطق بالحكم.

التهم الموجهة لفتاة تيك توك منار سامي

وأحال المحامي العام لنيابات شمال بنها أحال المتهمة منار سامي لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.

منار سامي وموعد النطق بالحكم

يُذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية القليوبية ضبطت منار سامي بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقدم بلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم احالتها الى محكمة جنح طنطا الاقتصادية، ومن المقرر النطق بالحكم في الـ29 من يوليو 2020.

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