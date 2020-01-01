رابطة القدس بالظاهر تحتفل بعيد ميلاد مُطران البلينا الـ 81

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:45 م
رابطة القدس
رابطة القدس
حازم رفعت
احتفلت كنيسة رابطة القدس للأقباط الأرثوذكس، في منطقة الظاهر بوسط القاهرة، بالعيد الـ81 لميلاد الأنبا ويصا، مطران إيبارىشية البلينا وتوابعها.

جاء ذلك بناء على توجيهات الأنبا انطونيوس، مُطران الكرسي الأورشليمي للأقباط الأرثوذكس في القدس الذي كلف الأب المسؤول عن كنيسة الرابط بوضع تورطة بمناسبة الإحتفال.

وأرسل مطران القدس هدية تذكارية لنيابة الأنبا ويصا بمناسبة عيد ميلاده وهي عبارة عن صليب من العاج والأبانوس.

والأنبا ويصا من مواليد طنطا بمحافظة الغربية في ١٦ يوليو ١٩٣٩ بميلاد بطرس يوسف تكلا، كان ترتيبه الرابع بين اخوته.
حصل علي بكالوريوس الزراعة جامعة القاهرة، ثم خدم قبل الرهبنة في منطقة شبرا مع اخيه فؤاد يوسف "المتنيح القمص مكاريوس يوسف"، في عام ١٩٧١ التحق بدير الانبا بيشوي واصبح راهبا باسم الراهب انسيموس الانبا بيشوي
ثم سيم قسا باسم القس مكاريوس الانبا بيشوي.

خدم بباريس -فرنسا، دعاه مثلث الرحمات قداسة البابا الراحل شنودة الثالث اسقفًا علي ايبارشية البلينا في يوم ٢٢ يونيه ١٩٧٥ بأسم الانبا ويصا.


اسس الكلية الاكليريكية بالبلينا عام ١٩٧٦، ثم رُقي مطران بيد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث.

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وكان الأنبا ويصا، مطران إيبارشية البلينا للأقباط الأرثوذكس، قد ترأس، الأحد، القداس الإلهي من كنيسة رابطة القدس بحي الظاهر وسط العاصمة القاهرة.

يأتي ذلك القداس الأول لنيافته بعد خروجه من احدى المستشفيات بالقاهرة عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وشارك مطران البلينا صلاة القداس، القس فيلوباتير والقس بولس عاطف من ضمن كهنة الايبارشية المرافقين لنيافته خلال رحلة علاجه.

كانت إيبارشية البلينا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، قد أعلنت خروج الأنبا ويصا مطران البلينا، من إحدى مستشفيات العزل، بعد تعافيه تمامًا وسلبية نتائج التحاليل الطبية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد مصدر كنسي، في تصريحات إلى بوابة الفجر، أن الأنبا ويصا الآن في مقره بالقاهرة، ليقضي فترة نقاهة، ثم يعود إلى إيبارشية البلينا جنوب محافظة سوهاج، ليمارس خدمته بشكل طبيعي.

وكان مصدر كنسي مُطلع، قال: إن الأنبا ويصا، خضع لبروتوكول علاج تحت إشراف طبي في القاهرة، بعدما تردد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر، أن الحالة الصحية لنيافته مستقرة جدًا ويخضع حاليا للإشراف الطبي، لافتًا إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها أكدت أنه بصحة جيدة وأنه يخلو من أي أعراض لفيروس كورونا المستجد.

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