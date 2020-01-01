علي ربيع يروج لمسرحيته الجديدة "صباحيه مباركة يا عريس"

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:48 م
علي ربيع
علي ربيع
نادين نجدي


نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة له، عبرصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكانت الصورة برفقة فريق عمل مسرحيته الجديدة، وعلق ربيع على الصورة قائلاً:"ربنا يوفقنا ان شاء الله نعمل لكم مسرحيه جديده جميله بأذن الله اخراج وانتاج استاذ اشرف عبد الباقي بطوله الناس القمر الي فالصوره مسرحيه( صباحيه مباركه يا عريس ) قريبا علي مسرح فندق جراند نيل تاور " .


يذكر أن آخر عمل لربيع، كان بطولة مسلسل عمر ودياب مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.


وخاض علي ربيع، السباق الرمضاني القبل الماضي 2019 بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون.



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