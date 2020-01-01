محافظ الإسكندرية: في انتظار قرار رئيس الوزراء لفتح الشواطئ (فيديو)

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:38 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
شيماء حسن
قال اللواء محمد الشريف، محافظة الإسكندرية: إن احتفالات المحافظة بعيدها القومي والمقرر في 26 من يوليو من كل عام، سيتم هذا العام في ظل الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك احتفالات في دار الأوبرا تضم عددا من المطربين الذين سينشدون الأغاني الوطنية.

وأضاف الشريف خلال لقائه على فضائية "سي بي سي اكسترا" إن نصيب الإسكندرية هذا العام من تطوير العشوائيات يشكل 7 مناطق بالمحافظة بتكلفة 811 مليون جنيه، مشيرًا إلى مشروع بشاير الخير وما يضمه من مساجد وكنائس وملاعب مفتوحة، قائلا "هذا أحد المشاريع الكبرى لتطوير العشوائيات وبدأنا في التسكين بالفعل للأهالي في بعض المناطق".

وأشار إلى أنه بدأ في تجهيز 740 وحدة في منطقة أبو قير للإسكان الاجتماعي تصل تكلفة الوحدة فيها إلى 110 ألف جنيه يتم تقسيطها على 20 عامًا، وهناك أيضًا 390 وحدة في منطقة الكيلو 26 في العجمي تصل فيها سعر الوحدة إلى 65 ألف جنيه يتم تقسيطها على 20 عامًا.

وفي سياق منفصل أكد محافظ الإسكندرية على جاهزية جميع الشواطئ للفتح واستقبال المصيفين فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد، لافتًا إلى أن تطوير محور المحمودية من أعظم المشروعات ويمثل هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي المحافظة وهو بمثابة شرايين حياة للمحافظة.

وفي تصريحات سابقة كشف الشريف، عن تفاصيل وضع فيروس كورونا في المحافظة، مشيرا إلى أن نسب الإصابة بالفيروس في المحافظة انخفضت. وأشار خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن نسبة الوفيات تراجعت، مؤكدا أن الأمور تحسنت، ونسبة الإشغال في المستشفيات انخفضت.

ولفت، إلى أن نسبة حالات الإصابة الخطيرة لم تعد كثيرة مثل السابق، ونسبة كبيرة يتم علاجهم في المنزل، حيث إن الأمور في تحسن، معقبا: "الأمور تمام".

ولفت إلى أنه صدر ١٣٤ ألف قرار إزالة منذ ٢٠١١، حتى عام ٢٠١٩، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ٨ آلاف قرار إزالة فقط.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، المذاع على شاشة "ON": "لولا قرارات الرئيس ضد مخالفات البناء لدمرت البنية التحتية في المحافظة، فالخدمات والمرافق تتحمل أكثر من طاقتها".

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