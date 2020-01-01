بيراميدز يعلن سلبية مسحة اللاعبين قبل مواجهة الزمالك الودية

تلقى نادي بيراميدز تأكيدا من اتحاد الكرة بشأن سلبية نتيجة المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني للكشف المبكر عن فيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك الودية ضمن خريطة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها النادي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الخامسة من مساء الخميس على استاد برج العرب الرئيسي في ثاني مباريات الفريق الودية استعدادا لاستئناف الدوري والمحدد عودته يوم ٦ أغسطس المقبل.

وسبق لبيراميدز أن خاض وديته الأولى بالقاهرة أمام المقاصة وانتهت بالتعادل ٢-٢ فيما سيخوض ودية ثالثة بمعسكره المقام حاليا بالإسكندرية يوم ٢٩ يوليو الجاري أمام المصري بملعب برج العرب الفرعي.