بيراميدز يعلن سلبية مسحة اللاعبين قبل مواجهة الزمالك الودية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
محمد جمال

 

تلقى نادي بيراميدز تأكيدا من اتحاد الكرة بشأن سلبية نتيجة المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني للكشف المبكر عن فيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك الودية ضمن خريطة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها النادي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

 

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الخامسة من مساء الخميس على استاد برج العرب الرئيسي في ثاني مباريات الفريق الودية استعدادا لاستئناف الدوري والمحدد عودته يوم ٦ أغسطس المقبل.

 

وسبق لبيراميدز أن خاض وديته الأولى بالقاهرة أمام المقاصة وانتهت بالتعادل ٢-٢ فيما سيخوض ودية ثالثة بمعسكره المقام حاليا بالإسكندرية يوم ٢٩ يوليو الجاري أمام المصري بملعب برج العرب الفرعي.

أخبار تهمك

مبابي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار الأهلي يثير غضب فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستعد للإعلان عن أولى صفقاته

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. تغريم الشناوي 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك

منذ نصف ساعة

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

ليس بنزيما.. فلورنتينو بيريز واثق من تتويج نجم ريال مدريد بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 27 دقيقة

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول فيديو للحظة ملء سد النهضة الإثيوبي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك على بعد خطوات من حسم صفقة دونجا

منذ ساعة و 13 دقيقة

ليفربول يثير غضب جماهير تشيلسي بصورة محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

منذ 34 دقيقة

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:38 م

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

04:30 م

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

11:15 ص

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً