قائد ليفربول: في كل الحالات سيتم انتقادك

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد قائد نادي ليفربول الإنجليزي، جوردان هيندرسون، أن استلام درع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من أسطورة الريدز دالجليش، سيكون أمرًا ممتعًا وخاصًا للغاية.

ويلتقي ليفربول فريق تشيلسي اليوم في آخر مباراة لليفربول على ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث سيتم تسليم كأس البطولة للفريق في احتفالية خاصة على ملعب "آنفيلد" عقب انتهاء المباراة رغم عدم حضور الجماهير.

وكان ليفربول حسم لقب المسابقة قبل أسابيع وذلك قبل سبع مراحل كاملة من نهاية المسابقة ليكون أول لقب للفريق في المسابقة منذ ثلاثة عقود ، وبالتحديد منذ 1990 عندما كان دالجليش لاعبا ومدربا للفريق في آن واحد.

وقال هيندرسون في تصريحات إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" :"إنه (دالجليش) أيقونة في نادي ليفربول لكرة القدم. شخص رائع نحبه جميعا".

وكان دالجليش تولى تدريب ليفربول لولاية ثانية في 2011 خلفا للمدرب روي هودجسون.

وكان دالجليش مسؤولا عن تعاقد ليفربول مع هيندرسون قادما من سندرلاند الإنجليزي عندما كان اللاعب لا يزال في الحادية والعشرين من عمره.

وقال الإنجليزي الدولي هيندرسون الذي يغيب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة في الركبة إن انتقاله لصفوف ليفربول قوبل بالتشكيك والجدل من كثيرين.

وأضاف : "في النهاية سيتم انتقادك سواء كان ذلك في الماضي أو الآن أو في المستقبل كلاعب كرة قدم".

وإلى جانب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، توج هيندرسون مع ليفربول بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في العام الماضي.

وقال : "كان الناس يخبرونني بأنني لم أكن جيدا بما يكفي أو لم أكن كبيرا بما يكفي لسندرلاند وليفربول والمنتخب الإنجليزي. كان لدي دائما علامات استفهام... مع تقدمك في العمر، يمكنك استخدام هذا بطريقة مختلفة. الآن، أبحث عن الانتقادات لأنها تمنحني الدافع الإضافي لإثبات خطأ الناس".

ولدى حسم ليفربول للقب الدوري الإنجليزي في الشهر الماضي، كانت هناك بعض الإصابات إضافة للقبض على بعض جماهير ليفربول بسبب تجمعات كبيرة لهم.

وطالب هيندرسون أنصار الفريق بالبقاء في منازلهم والالتزام بالقيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا من أجل "صحة وسلامة البلد".

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