بعد وفاة جدتها.. منة عرفة تطلب الدعاء من جمهورها

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:34 م
منة عرفة
منة عرفة
نادين نجدي



نشرت الفنانة منة عرفة صورة تعلن بها عن وفاة جدتها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وعلقت منة عرفة على الصورة قائلة : "انتقلت إلى رحمه الله تعالى جدتى أرجو الدعاء لها".



اشتهرت منة عرفة منذ طفولتها بعدد من الافلام التى قدمت خلالها أدوار الطفلة الشقية ومنها البريئة أيضا.   

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة، مسلسل "ليالينا 80" وتدور أحداث في الفترة الزمنية 80 إلى 90، وشارك في بطولته الفنانة صابرين وغادة عادل وإياد نصار..
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