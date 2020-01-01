غداً.. إتاحة كافة المعاشات في ماكينات الصراف الآلي وصرف الشريحة الأولي من منافذ التأمينات

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:19 م
جمال عوض
جمال عوض
آيات عامر
أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، علي أنه بناءا على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تقرر إتاحة كافة المعاشات لشهر اغسطس في ماكينات الصراف الالي والتي يزيد عددها علي 13 ألف ماكينة غدًا الخميس 23 يوليو قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه تقرر فتح منافذ الهيئة القوميه للتامين الإجتماعي غدا رغم أنه اجازة رسمية وذلك بشكل استثنائى لخدمة أصحاب المعاشات، حيث تبدا غدا صرف شريحة اصحاب المعاشات ممكن يحصلون علي اقل من 1000 جنيه قبل زيادة يوليو ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف؛ على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

- أما من كانت معاشاتهم أقل من ٢٠٠٠ جنيها ويبلغ عددهم حوالي ٢.٤ مليون قائم بالصرف قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد

- علي أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد

كما أضاف رئيس هيئة التأمين الإجتماعي، أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير ١٣ آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد عوض على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

هذا وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك لما يزيد عن 8 مليون صاحب معاش حيث يبلغ اجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الإجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه واجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر ب8.752 مليار جنيه في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف.

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