مانشستر سيتي يقترب من ضم نجم فالنسيا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية ألمانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح قريبًا من التعاقد مع الإسباني فيران توريس نجم فالنسيا الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن بروسيا دورتموند ما زال مهتماً بالنجم الإسباني ولكن توريس يرغب في الإنضمام إلى مانشستر سيتي الذي يقوده مواطنه جوسيب جوارديولا.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أنه من المتوقع أن تكلف هذه الصفقة خزائن مانشستر سيتي حوالي 40 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع النجم الإسباني البالغ من العمر20 عاماً من أجل تعويض رحيل ليروى ساني الذي رحل إلى بايرن ميونخ الألماني.

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