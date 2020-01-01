حكاية أغنية.. "جرب نار الغيرة" أصبحت النشيد المميز لدنيا وردة الجديدة

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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع ذكرى ميلاد زهرة الغناء العربي المطربة الكبيرة وردة الجزائرية، هي "جرب نار الغيرة".



بدأت الحكاية عندما قررت وردة ألا تنعزل عن عصرها أو تبتعد عن لغة جديدة بدأت تفرض نفوذها وتحقق نجاحها وتؤكد انتشارها، فقررت ألا تكون في واد والذوق العام في واد آخر، وقررت أن تشارك في هذة الموضة وتمارسها وتتفنن فيها وتبدع لأنها ليست بعيدة عن عصرها فالذي لا يتقدم.



كانت وردة لا تريد أن تتخلف عن الصف الأول فقد سايرت الموضة الجديدة ولكن بطريقتها الخاصة وطعمها المميز ونكهتها المختلفة ورحيقها الذي لا يشبه أي رحيق آخر.



قررت وردة أن تخضع التيار الجديد لصوتها ولم تخضع صوتها له وأخذت ما يلائم طبقات أدائها دون أن تمس أصالتها وحققت أرقاما قياسية في التوزيع فاقت ما كانت توزعه في فترة سابقة والسبب أنها أرضت الجميع فقد غنت للشباب كما شدت لعشاق الطرب القديم الأصيل.



كانت قنبلتها الغنائية على يد الشاعر عمر بطيشة، والموسيقار صلاح الشرنوبي، التي فاقت حدود النجاح، وهي "جرب نار الغيرة".



أصبحت النشيد المميز لدنيا وردة الجديدة والتي غنتها وسط إيقاع من الطبول لأول مرة في حياتها.



وكانت هذه المحطة في مشوار ورد الفني بذوق مختلف وأسلوب مختلف وطريقة أداء مختلف، والتي استعانت فيها بموزعين شبان تعاونت معهم لأول مرة ومنهم يحيى الموجي وطارق عاكف.



المحطة التي منحت وردة الانتعاشة الفنية ورعشة النجاح المدهش الذي أضاف إلى قامتها ومشوارها وتجاربها ومحطاتها.



