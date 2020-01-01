شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي يخطط لحسم صفقة جديدة مفاجأة في الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأكد شوبير عبر برنامجه بقناة أون تايم سبورتس، أن الأهلي يستهدف 3 صفقات جديدة، ضم منها طاهر محمد طاهر نجم المقاولون، كما يتفاوض مع لاعب معار لأحد الأندية وتألق بشكل ملحوظ وهو موهبة واعدة.

 

وأشار إلى أن الأهلي يرتب لحسم صفقة ثالثة مفاجأة، ولكنه تحتاج لعمل شاق وطريق صعب، موضحًا أنه سيكتفي بذكر هذه الكلمات تلميحًا لهذه المفاوضات.

 

وأوضح أن الأهلي خاطب نادي الاتفاق، ورحب بتمديد إعارة وليد أزارو لنهاية الموسم، لكن اللاعب حدث خلاف بينه وبين إدارة النادي السعودي.

 

وأكد أن رمضان صبحي نجم الأهلي يرغب في الرحيل لأوروبا مجددًا، عقب نهاية إعارته بانقضاء الموسم الحالي والعودة لفريقه هيديرسفيلد الإنجليزي، تمهيدًا للرحيل لفريق آخر في أوروبا.

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