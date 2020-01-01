عزة مصطفى للدراما وأسامة أبو زيد للأداء الرياضي.. ننشر تشكيل لجان 'الأعلى للإعلام'

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:14 م
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
ميسون أبو الحسن
انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، من تشكيل لجان المجلس، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وجاء تشكيل لجان المجلس كالتالي:

لجنة تراخيص القنوات وإعادة البث: صالح الصالحي وكيل المجلس

لجنة تراخيص المواقع والكيبل: حسام عبدالمولى

لجنة إخطارات الصحف: الكاتب الصحفي خالد ميري

لجنة الشكاوى: صالح الصالحي وكيل المجلس

لجنة ضبط الأداء الرياضي: أسامة أبوزيد

لجنة بحوث الرأي العام والمشاهدة: حسام عبدالمولى

لجنة الدراما: عزة مصطفى

لجنة التظلمات: محمد مصطفى شردي

اجنة الملكية الفكرية: أمير نبيل

لجنة التدريب: منى الحديدي

لجنة طباعة الصحف الأجنبية: الإعلامي نشأت الديهي

لجنة تقارير الحالة الإعلامية: رانيا هاشم

لجنة الموارد البشرية: المستشار محمد عبدالسميع

وكان قد قرر المجلس، التجديد للدكتور عصام فرج أمين عام المجلس، أمينًا عامًا تسييرًا للأعمال، والمكتب الفني والمستشار القانوني والقطاع المالي والإداري، وذلك لحين إعادة تشكيل الجهاز.

قرار الرئيس السيسي

وفي وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.

وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:

- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة".

- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي".

- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي".

- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات".

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لجان الأعلى للإعلام كرم جبر الفجر الأعلى للإعلام

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