وادي دجلة يصدم الزمالك بشأن صفقة محمد عبدالعاطي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:14 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تخطط إدارة الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

دجلة يرفض الصفقات التبادلية مع الزمالك 

كشفت مصادر صحفية عن رفض مجلس إدارة فريق وادى دجلة، طلب نادى الزمالك بالتعاقد مع محمد عبد العاطى، لاعب وسط الفريق، مقابل انتقال عدد من لاعبى الأبيض إلى الفريق الدجلاوي.

وأوضحت المصادر أن مجلس دجلة يشترط الحصول على 35 مليون جنيه، لبيع محمد عبدالعاطي في الميركاتو الصيفي، والحصول على مقابل مادى فقط من وراء بيع اللاعب، وليس مقابل ضم لاعبين من الزمالك.

ويضع نادى الزمالك محمد عبد العاطى ضمن العناصر المرشحة للتواجد ضمن صفوفه لتدعيم خط الوسط فى انتقالات الصيف.

الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد طلب من إدارة الزمالك، ضرورة التعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل معاونة طارق حامد وفرجانى ساسى فى مركز وسط الملعب.

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