ليفربول يثير غضب جماهير تشيلسي بصورة محمد صلاح

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى


آثار نادى ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام غضب جماهير نادى تشيلسي بعد أن نشر صورة للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح رفقة زميله ساديو ماني أثناء الخروج من ملعب انفيلد ووقوف لاعبي البلوز فى الممر الشرفي.

وعلق الحساب الرسمي لنادى ليفربول على الصورة قائلا:"ما سيحدث فى مباراة اليوم، انتهي الأنتظار" فى إشارة إلي تتويج الريدز رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى مواجهة تشيلسي بعد أن غابت البطولة المحلية عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

أخبار تهمك

الزمالك على بعد خطوات من حسم صفقة دونجا

منذ ساعة و 9 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

منذ نصف ساعة

شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة

منذ حوالي 5 ساعات

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ ثلث ساعة

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول فيديو للحظة ملء سد النهضة الإثيوبي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

ليس بنزيما.. فلورنتينو بيريز واثق من تتويج نجم ريال مدريد بالكرة الذهبية

منذ ساعة و 23 دقيقة

مبابي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يستعد للإعلان عن أولى صفقاته

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يثير غضب جماهير تشيلسي بصورة محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

قرار الأهلي يثير غضب فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:38 م

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

04:30 م

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

11:15 ص

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً