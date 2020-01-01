ليفربول يثير غضب جماهير تشيلسي بصورة محمد صلاح









آثار نادى ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام غضب جماهير نادى تشيلسي بعد أن نشر صورة للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح رفقة زميله ساديو ماني أثناء الخروج من ملعب انفيلد ووقوف لاعبي البلوز فى الممر الشرفي.





وعلق الحساب الرسمي لنادى ليفربول على الصورة قائلا:"ما سيحدث فى مباراة اليوم، انتهي الأنتظار" فى إشارة إلي تتويج الريدز رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى مواجهة تشيلسي بعد أن غابت البطولة المحلية عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".



