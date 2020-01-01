أوقاف الإسكندرية: المحافظة المستوى الثاني في جمع الصكوك على مستوى الجمهورية



وقال وكيل وزارة الأوقاف إن المديرية تعمل على أشدها لخدمة هذا المشروع المبارك، وأفاد أن هناك تنافس كبير بين الإدارات الفرعية فى عملية البيع وان إدارة شرق تأتي فى مقدمة الإدارات الأكثر مبيعا الصكوك تليها إدارة المنتزه ووسط.





وأعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مشروع صكوك الأضاحي الجاري، وذلك بقيمة 1800 للصك، مؤكدة أن قيمة الصك تحول كاملة للمستفيد دون خصم أي رسوم إدارية أو إعلانية، وأن المشروع يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي والدور الذي تقوم به الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.





وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، وقع محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يوم الخميس الموافق 4 6 2020م بروتوكول تعاون، بشأن توفير 400 طن لحوم أضاحي كدفعة أولى، وهي عبارة عن رءوس أضاحي يتم توفيرها وذبحها في الوقت الشرعي بمعرفة وزارة التموين، وبإشراف وزارة الأوقاف على جميع مراحل الذبح والتشفية والتجميد والنقل.





وأعربت وزارة الأوقاف عن شكرها لكل الجهات الداعمة للمشروع، وهي: وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، البنك المركزي المصري، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، البريد المصري.





ونجح مشروع صكوك الأضاحي في توفير لحوم لعدد مليون ومائة وخمسين ألف أسرة في العام الماضي وحده، فيما بلغت قيمة الصكوك 105 ملايين جنيه، تم من خلالها توفير 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة.





ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني وقناتها على يوتيوب مقطع فيديو موشن جرافيك لتوضيح فكرة المشروع والهدف منه.



وأضاف في تصريح صحفي اليوم الإربعاء أنه تم تفعيل خدمة إيصال الصكوك إلى المنازل ( خدمة الديلفري) للتيسير على أهل الخير من الراغبين في الحصول علي صكوك الأضاحي.