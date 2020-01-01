الولايات المتحدة تسجل أكثر من ألف وفاة ونحو 65 ألف إصابة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة، خلال يوم أمس الثلاثاء أكثر من ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ووفقًا لإحصاءات وبيانات الجامعة الأمريكية رصدت الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي 1082 وفاة جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا حادا مقارنة مع رقم اليوم السابق (372 وفاة).

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس عن تسجيل خلال 64534 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، مقابل 56 ألف إصابة في اليوم السابق.

وكانت الولايات المتحدة، سجلت حتى اليوم منذ بداية الجائحة، حسب إحصاءات الجامعة، 3902233 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 142073 حالة وفاة و1182018 حالة شفاء، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

وعاودت وتيرة تفشي كورونا في الولايات المتحدة الارتفاع في الأسابيع الماضية، مع تسجيل عدد من الولايات زيادة قياسية في أعداد المصابين.