ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.14%في ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:18 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير


أنهي وق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحاً 10.63 نقطة ليغلق عند مستوى 7427.89 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.14% رابحاً 11.79 نقطة ليغلق عند مستوى 8269.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 320.8 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال.

 
وصعد 11 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.67%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.16%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.56%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.33%، ثم قطاع العراية الصحية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.01%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.82%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.19%.
 

وقفز 101 سهماً  بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9.86%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 9.85%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 9.74%، فيما تراجع 75 سهماً على رأسها سهم "العمران" بنسبة 8.94%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 7.27%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 2.92%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 383.7 مليون ريال سعودي.

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