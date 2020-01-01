بختام التعاملات .. تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.77%
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:14 م
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.77% خاسراً 9.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1292.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.8 مليون سهم بقيمة 555.6 ألف درهم.
وهبط بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 47.31% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 25.72% مدفوعاً بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 9.68%.
كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.22% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.33%.
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