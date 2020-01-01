مؤشر سوق دبي المالي يهبط 1.11% في ختام جلسة الأربعاء
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:11 م
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.11% خاسراً 23.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2065.30 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 293.97 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 222.4 مليون سهم محققة ما قيمته 214.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3530 صفقة لعدد 33 سهماً،
وهبطت 8 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.24%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، وأخيراً قطاع الاستثمار بنسبة 0.37%.
وقفزت 7 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.89%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.36%، فيما تراجع 21 سهماً ، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.90%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.19%، فيما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 65.8 مليون ورقة بقيمة 38 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.17%.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا