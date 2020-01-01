مؤشر سوق دبي المالي يهبط 1.11% في ختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:11 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.11% خاسراً 23.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2065.30 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 293.97 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 222.4 مليون سهم محققة ما قيمته 214.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3530 صفقة لعدد 33 سهماً، 


وهبطت 8 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.24%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.44%، وأخيراً قطاع الاستثمار بنسبة 0.37%.
 

وقفزت 7 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.89%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.36%، فيما تراجع 21 سهماً ، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.90%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.19%، فيما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 65.8 مليون ورقة بقيمة 38 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.17%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة أسامة جلال

منذ ساعتين

مبابي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لريال مدريد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

محمود علاء يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ يوم

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للوداد البيضاوي قبل صدام الأهلي المنتظر

منذ حوالي 3 ساعات

قرار الأهلي يثير غضب فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 14 ساعة

بعد ارتفاع سعر الذهب لـ818 جنيها.. رئيس شعبة المصوغات يوجه نصيحة للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن موعد إقامة مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول فيديو للحظة ملء سد النهضة الإثيوبي

منذ أقل من ساعة

شوبير: الأهلي يجهز لإبرام صفقة مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.01% بختام جلسة اليوم

مؤشر سوق دبي المالي يهبط بنسبة 0.24% في مستهل التعاملات

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.89% في ختام تعاملات اليوم

مؤشر سوق دبي المالي يخسر 15.3 نقطة بختام أخر جلسة في شهر يونيو

سوق دبي المالي .. مؤشر السوق يقفز 1.2% في ختام التعاملات

مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.69% في ختام التعاملات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:53 ص

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

11:15 ص

عاجل.. أول فيديو للحظة ملء سد النهضة الإثيوبي

02:34 م

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

11:01 ص

مبابي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله لريال مدريد

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً