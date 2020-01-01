مؤشرات بورصة الكويت تواصل التراجع بختام تعاملات اليوم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:05 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.39% خاسراً 118.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4861.96 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.95% خاسراً 159.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5260.30 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.9% خاسراً 37.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4077.39 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.45% خاسراً 59.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4038.28 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 165 مليون سهم بقيمة 42.1 مليون دينار كويتي عبر 9616 صفقة.


وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.72%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.64%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.07%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.89%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.86%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.60%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.93%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.76%.
 

وجاء سهم شركة التمدين الاستثمارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.57%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 7.99%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.34%، فيما تصدر سهم شركة مشاعر القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.79% ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 7.83%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 7.83%.

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