مؤشرات بورصة الكويت تواصل التراجع بختام تعاملات اليوم

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.39% خاسراً 118.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4861.96 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.95% خاسراً 159.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5260.30 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.9% خاسراً 37.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4077.39 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.45% خاسراً 59.21 نقطة ليغلق عند مستوى 4038.28 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 165 مليون سهم بقيمة 42.1 مليون دينار كويتي عبر 9616 صفقة.









وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.72%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.64%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.07%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.89%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.86%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.60%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.93%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.76%.



