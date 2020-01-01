تراجع الواردات المصرية من السلع الغذائية بقيمة 344 مليون دولار

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
تراجعت الواردات من أهم السلع، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت الواردات المصرىة من السلع الغذائية فى مارس الماضى نحو مليار و62 مليون دولار، مقابل مليار و406 مليون دولار، فى مارس عام 2019، بتراجع بلغ نحو 344 مليون دولار، كما سجلت الواردات المصرية من الأدوية 167.8 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 199.5 مليون دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغ نحو 31.7 مليون دولار.


وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات من الحديد والصلب حققت تراجعا كبيرا، حيث بلغت 415.9 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 557.1 مليون دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغ 141.2 مليون دولار، يليها الواردات المصرية من المنسوجات، حيث بلغت وارداتها 182.6 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 275.9 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 93.3 مليون دولار.


وضمت القائمة أيضا الواردات من الملابس والتى بلغت 47.2 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 97.1 مليون دولار مارس 2019، بتراجع بلغ نحو 49.9 مليون دولار، إلى جانب الواردات من الزجاج والتى بلغت 10.7 مليون دولار مارس الماضى، مقابل 18.5 مليون دولار مارس عام 2019، بتراجع بلغ 8.2 مليون دولار، وأخيرا الواردات من الأسمنت والتى بلغت 300 ألف دولار فقط فى مارس الماضى، مقابل مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 700 ألف دولار.

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