تباين بأداء مؤشرات البورصة في ختام التعاملات .. والمؤشر الرئيسي يهبط 0.93%

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:51 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات ، هذا و لايزال الأداء العرضى يسيطر على المؤش الرئيسي  للبورصة مع الميل الهبوط بتأثير من تراجع التجارى الدولى و تبادل ادوار البيع و الشراء على بعض الاسهم القائدة ، مع أداء جيد  للمؤشر السبعينى.


وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 576.541 مليار جنيه.

 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10459 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة.


إتجهت تعاملات المستثمرين العرب على الأسهم  للشراء بصافي6.9 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 6.2%، فيما اتجه المصريين ةالأجانب للبيع بصافي2.3 مليون  جنيه، 4.6 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 21.8% و71.9% علي التوالي .

 

وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 41.1% والأفراد علي 58.8%.


و بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيد877.3  جنيه ، من خلال276.4 مليون سهم، عبر 34.5 ألف صفقة ، وقد تم التداول علي 176 سهم ارتفع منهم 86 شركة وتراجعت نحو 63  شركة وإستقرت 27 شركة

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