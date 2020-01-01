تباين بأداء مؤشرات البورصة في ختام التعاملات .. والمؤشر الرئيسي يهبط 0.93%
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:51 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات ، هذا و لايزال الأداء العرضى يسيطر على المؤش الرئيسي للبورصة مع الميل الهبوط بتأثير من تراجع التجارى الدولى و تبادل ادوار البيع و الشراء على بعض الاسهم القائدة ، مع أداء جيد للمؤشر السبعينى.
وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 576.541 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10459 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة.
إتجهت تعاملات المستثمرين العرب على الأسهم للشراء بصافي6.9 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 6.2%، فيما اتجه المصريين ةالأجانب للبيع بصافي2.3 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 21.8% و71.9% علي التوالي .
وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 41.1% والأفراد علي 58.8%.
و بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيد877.3 جنيه ، من خلال276.4 مليون سهم، عبر 34.5 ألف صفقة ، وقد تم التداول علي 176 سهم ارتفع منهم 86 شركة وتراجعت نحو 63 شركة وإستقرت 27 شركة
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا