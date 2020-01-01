سوريا تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من فول الصويا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
 قال متعاملون أوروبيون يوم الأربعاء إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية طرحت مناقصة دولية جديدة لشراء 50 ألف طن من فول الصويا وكمية مماثلة من الذرة.


وأضافوا أن المناقصة تُغلق في 25 أغسطس.


وأُغلقت ثلاث مناقصات سابقة لشراء كميات مماثلة من فول الصويا والذرة في مايو أيار ويونيو حزيران. وقال متعاملون إنهم يعتقدون أنه لم تُنفذ عمليات شراء في المناقصات السابقة.

وتطلب المناقصة ذرة صفراء ويتعين تقديم العروض باليورو.


وتطلب المناقصة تسليم فول الصويا والذرة في غضون أربعة أشهر من تأكيد عقد التوريد أو عقب فتح خطاب الائتمان للشراء‭.

وكانت سوريا في السنوات المنصرمة مُصدرا لبعض أنواع الحبوب لكنها تحولت إلى مستورد في السنوات الأخيرة مع استمرار نزاع لفترة مطولة في البلاد.

وقال متعاملون أوربيون يوم الأربعاء إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية طرحت عطاء عالميا لبيع وتصدير 100 ألف طن من علف الشعير الحيواني.

ويجب أن تقدم العروض للعطاء في أول سبتمبر.


ويقول العطاء الصادر عن المؤسسة إن مزيجا من الشعير الأسود والأبيض جرى عرضه من الحصاد السوري.

ويجب نقل علف الشعير من المخازن في غضون شهرين بعد فتح خطاب الائتمان للصفقة.

وكانت سوريا في السنوات المنصرمة مُصدرا لبعض أنواع الحبوب لكنها تحولت إلى مستورد في السنوات الأخيرة مع استمرار نزاع لفترة مطولة في البلاد.

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