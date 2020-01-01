"لايف ستايلز ستوديوز" تستعد لطرح "ياه عالفرحة" لـ محمد نور خلال أيام

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
نور طلعت

تستعد شركة "لايف ستايلز ستوديوز" لمالكها فهد الزاهد، لطرح أغنية جديدة لمحمد نور، تحمل عنوان "ياه عالفرحة"، من كلمات الشاعر محمد شكري، وألحان بينو، توزيع وميكس وماسترهادي مسرة، ومن المقرر طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

وتطرح أيضًا أغنية جديدة للفنان حمادة هلال، تحمل عنوان "آية في الجمال" ومن كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو، توزيع هادي مسرة، ومن المقرر طرحها خلال أسبوعين.

 

كما تطلق الشركة أغنية للفنان إيهاب توفيق، تحمل عنوان"باشا" وهي من كلمات الشاعر محمد شكري، وألحان بينو، توزيع حازم منسي.

 

جدير بالذكر أن الشركة تعيش في انتعاشة فنية بتعاونها مع كبار نجوم مصر والوطن العربي أبرزهم نجوى كرم، وائل جسار، عاصي الحلاني، نوال الزغبي، كارول سماحه، وليد توفيق، أمل حجازي، حمادة هلال.

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