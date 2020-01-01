نظام جديد للثانوية.. رئيس الوزراء يهنئ وزير التعليم بانتهاء الامتحانات

أثنى مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، على نجاح أعمال الامتحانات الخاصة بشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، رغم كل ما واجهته منظومة الامتحانات من دعاوى تحذيرية لعدم إتمامها على الوجه المطلوب.





وفي هذا الصدد وجه الدكتور مدبولي - خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد اليوم الأربعاء - الشكر لجميع الوزارات المعنية، وكذلك المحافظات التي بذلت جهودا مضنية في سبيل إنجاح هذه المنظومة، قائلا: هذه رسالة تؤكد نجاح الحكومة في التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه الدولة.





كما لفت رئيس الوزراء في السياق ذاته إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كان لها دور بارز في إتمام أعمال امتحانات الجامعات المصرية بنجاح، وما حدث يعد ملحمة حقيقية.





وفي هذا الصدد، تقدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء على دعمه المستمر لمنظومة التعليم، كما توجه بالشكر لوزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والتنمية المحلية، والمحافظات على الجهد المبذول مع وزارة التربية والتعليم؛ من أجل إخراج امتحانات الثانوية العامة بهذا الشكل الرائع، في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.





وأضاف وزير التربية والتعليم: العام الحالي سيكون هو آخر عام تُعقد فيه امتحانات الثانوية العامة بصورتها التقليدية، وبدءا من العام المقبل سيتم العمل بنظامٍ جديد للثانوية العامة، مؤكدا أن ما شهده العام الدراسي هذا العام هو بالفعل ملحمة وقصة نجاح شاركت فيها كافة أجهزة الدولة، وهو ما تؤكده الجهات التعليمية الدولية.





وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة للواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على توليه المسئولية، متمنيا له التوفيق والسداد في مسيرة عمله، وأن يستكمل ما أنجزه الفريق الراحل محمد العصار، مؤكدا حرص الجميع على دعمه في كافة المهام الموكلة إليه، لافتا في هذا الصدد إلى أن ملفات عمل الحكومة متواصلة ولا تتوقف، وهذا هو نهج الحكومة نستكمل ونبني فوق ما تم إنجازه لاستكمال المسيرة.



