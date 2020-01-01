ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انطلاق مبارايات الجولة الـ37

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:46 م
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ، تشتعل المنافسة على لقب هداف "البريمير ليج" هذا الموسم، ولاسيما بعد حسم فريق ليفربول اللقب قبل انتهاء المبارايات، وحقق اللقب الغائب مبكرا، ولايزال الصراع قائمًا بين مجموعة من اللاعبين الساعين نحو تحقيق اللقب.

قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

واشتعلت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما تمكن نجم فريق مانشستر سيتي اللاعب رحيم استرلينج من تدوين هدفين لفريقه في شباك منافسه واتفورد في المبارات التي أقيمت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وتقدم استرلينج في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفاً متساوياً مع الفرعون المصري محمد صلاح بنفس عدد الأهداف، فيحين يغرد نجم ليستر سيتي في الصدارة بفارق أربعة أهداف مع تبقي جولة واحدة.

أهداف سترلينج وقائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه واتفود خارج ملعبه، بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي تألق فيسها لاعبه صاحب المرتبة الرابعة في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدم أحرز هدفين ورفع رصيده من الأهداف إلى 19 هدفاً.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انتهائه

سجل رحيم إسترلينج هدفي المباراة له في الدقيقتين الـ31 والـ40 خلال أحداث الشوط الأول، بعدما حول عرضية مرسلة من جهة اليمين لشباك المرمى، وتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء تألق الحراث في صدها إلا أن سوء التوفيق جعلها أمام إسترلينج الذي أوده في الشباك ليتقدم بهذين الهدفين في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع تبقي جولة وحيدة.

ونستعرض في السطور التالية ترتيب هدافي الدوري  الإنجليزي قبل جولة واحدة من انتهائه: 

جيمي فاردي  23 هدفًا.

داني إنجز     21 هدفًا.

بيير إيميريك أوباميانج    20 هدفًا.


رحيم ستيرلينج   19 هدفًا.

محمد صلاح   19 هدفًا.

ساديو ماني  17 هدفًا.

راشفورد    17 هدفًا.

مارسيال  17 هدفًا.

راؤول خيمينيز  17 هدفًا.

هاري كين  17 هدفًا.

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