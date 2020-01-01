بعد ظهورها بـ"العباءة السوداء".. 4 مستجدات بشأن قضية منار سامي

عاد اسم "منار سامي" المعروفة بـ"فتاة تيك توك" إلى تصدر مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع جلسة محاكمتها التي شهدت أحداثا مثيرة، كان على رأسها تحديد موعد الحكم عليها في 29 الشهر الجاري ورسائل هامة لوالدتها.





وفي السطور الأتية، يقدم " الفجر " أبرز المستجدات التي شهدتها محاكمة منار سامي "فتاة تيك توك" خلال الساعات الأخيرة:





- البداية عندما تواجدت منار سامي في المحكمة بهيئة غريبة لم يعتاد المتواجدين عليها بعدما وصلت محكمة طنطا الاقتصادية مرتدية عباءة سوداء وتغطي وجهها بالطرحة هربا من نظرات الحضور، وظهرت على وجهها علامات التوتر والقلق.





- والدتها كشفت مفاجآت عنها عندما أكدت أن نجلتها مظلومة وأن ظهورها على تطبيق "تيك توك" كان لمجرد التسلية وليس للتحريض على الفسق والفجور، مشيرة إلى أن لبسها طبيعي ولكنها لبست زي غير لائق مرة واحدة بسبب مشاركتها في عروض الأزياء، مؤكدة أن ابنتها لجأت إلى مجال الأزياء والفن بعد فشلها في الإلتحاق بأكاديمية طيران لأسعارها العالية.





- واليوم شهدت القضية أحدث أحكامها عندما حجزت محكمة جنح طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية، جلسة محاكمة منار سامى فى القضية رقم 959 لسنة 2020، بحضور المتهمة إلى جلسة 29 يوليو الجارى للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمة.





- وفي وقت سابق، قررت محكمة كفر شكر الجزئية تجديد حبس كل من والد وشقيق وشقيقة منار سامى 15 يوما بتهمة التعدى على ضابط شرطة والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبس المتهمة.





من هي منار سامي؟

منار سامي فتاة اشتهرت على تطبيق تيك توك، وقبل القبض عليها كانت تقوم ببث مقاطع فيديو تمتاز بالجراءة وتصل للعري في بعض الأحيان، الأمر الذي أشعل مواقع السوشيال ميديا ضدها خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بمحاكمتها.





والفتاة لها تاريخ مع مواقع السوشيال ميديا بجانب تطبيق تيك توك فتصنف نفسها أنها بلوجر لعرض أبرز خطوط موضة الأزياء، ولديها 241 ألف على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





كما ظهرت في مناسبات عامة وأعمال فنية، فقد شاركت بمسابقة ملكة جمال العرب 2019، كما في فيلم بأسم "فرقة المحترفين"، بجانب أنها تشارك في فيلم "اركب تريند"، وهو فيلم لمجموعة من الوجوه الشابة، أبرزهم مصطفى أبوسريع.







