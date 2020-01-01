الأقباط ما بعد كورونا.. كنائس في المحافظات تستعد لإقامة القداسات الإلهية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
بعد قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس؛ برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، باستمرار غلق أبواب كنائس القاهرة والإسكندرية حتى أوائل أغسطس المقبل؛ تلك الإيبارشيات التي تخضع لرئاسة قداسة البابا، فضلًا عن تفويض أساقفة الايبارشيات بفتح كنائسها أو غلقها بحسب الوضع الوبائي في الكنائس المحيطة ومدى انتشاره، لتقرر بعض الإيبارشيات عقب صدور هذا البيان من بينهم 6 إيبارشيات بفتح أبواب كنائسها أمام الأقباط أبرزهم إيبارشية أسيوط وبورسعيد والجيزة والبحر الأحمر، والمنصورة، وإيبارشية مغاغة والعدوة وغيرها.

إيبارشية البلينا تقرر الغلق:
وهناك إيبارشيات مازل أبواب كنائسها مغلقة منها البلينا والتي أعلنت عن وفاة السكرتيرة الخاصة بالأنبا ويصا، مطران الايبارشية نتيجة اصابتها بفيروس كورونا، وخضوع المطران للحجر الصحي في احدى مستشفيات القاهرة وخروجه منها بعد تعافيه، فضلًا عن إصابة 2 كهنة أخريين، حيث قررت باستمرار غلق الكنائس حتى 3 أغسطس المقبل لتقيم الوضع ومدى انتشار الوباء في المناطق المحيطة بكنائسها.

إيبارشية نجع حمادي تستعد:
فيما أعلنت ايبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس عن استعدادها لفتح الكنائس في 3 أغسطس المقبل، بعد أن قامت بالإجراءات الاحترازية المشددة من تعقيم مبني كنائسها، حيث اقامت الايبارشية قداس عيد الرسل في 12 الشهر الجاري، لحين اعلان قرارات جديدة للفتح الشامل للكنائس بعد دراسة الوضع الوبائي ومدى انتشار فيروس كورونا المستجد.

أسقف بني سويف يتشاور مع الأطباء:
وتستعد ايبارشية بني سويف برئاسة الانبا غبريال، بعد التشاور مع الأطباء؛ استعدادها لفتح أبواب كنائسها، حيث أعلنت بدء إقامة القداسات في الثالث من أغسطس المقبل.

وقالت الإيبارشية في بيانها، الأحد، إن الأنبا غبريال، قد قرر فتح أبواب الكنائس تدريجيًا على أن يكون نسبة الحضور في القداسات اليومية ماعدا يومي الجمعة والأحد والثلاثاء؛ لا يزيد عن 10% من مساحة سكان عدد كل كنيسة.

وشدد بيان الايبارشية على أن يتم طقس الافخارستيا (التناول) عن طريق كاهن واحد فقط لتقليل التعرض لنسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تصلي كنيسة القداسات بحسب عدد الكهنة الموجودين بها بحد أقصى 3 قداسات في اليوم بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

وأكد البيان على ضرورة كل كنيسة بالالتزام بتنظيم المصلين خلال عملية طقس التناول بحسب تقسيم المناطق التابعة لكل كنيسة، مع مراعاة الاحتياطات الاحترازية المعلن عنها من اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ووزارة الصحة. 

إيبارشية ملوي تحت نيران الوباء: 
وقررت إيبارشية ملوي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، استمرار غلق أبواب كنائسها وتعليق الصلوات أمام الشعب القبطي حتى الأول مش شهر أغسطس المقبل.

وقال الأنبا ديمتريوس، أسقف الإيبارشية، إن قرار استمرار تعليق الصلوات جاء بعد قرار اللجنة المشكلة من المجلس الإكليريكي المحلي، والآباء الكهنة ووكلاء القطاعات بالإيبارشية والأطباء، لدراسة مشاركة الشعب في القداسات بسبب المرض، وارتفاع مدلات الإصابة والوفاة حتى الآن في المناطق المحيطة بكنائس الإيبارشية.

وأكد "ديمتريوس" في بيان له، أمس السبت، أن اللجنة قررت استمرار العمل بالعمل بالتعليمات السابقة بالنسبة لصلاة أكاليل الزواج والخطوبات والمعموديات بحضور عدد 6 أفراد، أما بالنسبة لصلوات الجنازة تقوم كل كنيسة بالصلاة على المتوفي وفي حالة اشتباه حالة الوفاة بفيروس كورونا يتم الصلاة على المتوفى في المدافن بحضور حد أقصى 8 أشخاص.

وأضاف: يستمر تعليق صلوات الثالث والحميم والتمجيد وتذكار الأربعين والسنوية، مشددًا على كل الكنائس بالالتزام بجميع القرارات حرصًا علي سلامة الشعب القبطي.

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