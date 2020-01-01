حمدي المرغني يستعيد ذكريات تصوير فيلم "كلب بلدي" مع جمهوره

نشر الفنان حمدي المرغني صور جديدة له، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام " .

وكان حمدي في الصورة بصحبة أحمد فهمي من كواليس فيلم "كلب بلدي"، علق حمدي على الصور قائلاً:" كواليس فيلم كلب بلدي 2016، مع أخويا وحبيب قلبي أحمد فهمي ونجم الأكشن اللي قلب العربية مكاني في الفيلم".

يذكر أن آخر أعمال حمدى المرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق"، المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.