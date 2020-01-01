كارتيرون يكتفي بتدريب مسائي للزمالك بعد إلغاء ودية طلائع الجيش

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:41 م
كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته  في  السادسة مساءا بملعب مقر الاقامة بمدينة برج العرب، في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الكروي عقب فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا .


جاء ذلك عقب الغاء ودية طلائع الجيش التي كانت مقرراً لها في الخامسة مساءاً بملعب استاد الجيش ببرج العرب.


ورفض المدير الفني استبدال المباراة الودية التي كانت مقررا لها في الخامسة مساءاً أمام طلائع الجيش بخوض تدريبات جماعية بدلاً من "تراي ماتش" خاصة وان الفريق سيخوض ودية قوية مساء غداً.


ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي لخوض مباراته الودية الأخيرة أمام بيراميدز  بمعسكر الفريق المقام حالياً في برج العرب حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني تحقيق الاستفادة القصوى من التدريبات الحالية .


ويركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في المباراة الودية المقبلة.


ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء استعداداً لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بالدور نصف النهائي.

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