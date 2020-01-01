كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم تنهي الأسبوع الثاني من امتحانات الفصل الدراسي الثانى
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:42 م
ريهام على
أنهت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، الأسبوع الثاني من أعمال الامتحانات للفرقة الرابعة بالكلية.
وقالت الأستاذ الدكتور صفاء أحمد محمد عميد الكلية، إن الأسبوع الثاني من اختبارات الفرقة الرابعة مر بسهولة ويسر ودون معوقات وذلك لحرص أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالبات على اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة مضيفه أن الكلية من جانبها طبقت هذه الإجراءات بكل حزم لتحقيق الوقاية لأقصى درجة ممكنة.
وأكدت، على المتابعة اليومية للجان الامتحانات لتذليل أي معوقات تواجه الطالبات، بالإضافة إلى تواجد دكتور المادة لتوضيح أي استفسارات من الطالبات بشأن الاختبارات.
ومن جانبها، أشارت الأستاذ الدكتور ابتسام محمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى إجمالي عدد الطالبات بالفرقة الرابعة 210 طالبة مقسمين إلى 152 بنظام البرامج و58 طالبة بنظام اللائحة الموحدة وتم توزيعهم على 20 لجنة امتحانية، مؤكدة أنه تم تقديم اعتذار واحد من إحدى الطالبات قبل بدء جائحة كورونا لأسباب خاصة بالطالبة وقام مجلس الكلية بقبوله وفيما عدا ذلك لم تقدم أي اعتذارات أخرى من الطالبات.
وأضافت، أن أعمال التصحيح الإلكتروني تتم بعد الامتحانات يوميا ذلك لحرص الكلية على ظهور النتيجة في أقرب وقت.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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