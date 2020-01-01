كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم تنهي الأسبوع الثاني من امتحانات الفصل الدراسي الثانى

أنهت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الفيوم، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، الأسبوع الثاني من أعمال الامتحانات للفرقة الرابعة بالكلية.





وقالت الأستاذ الدكتور صفاء أحمد محمد عميد الكلية، إن الأسبوع الثاني من اختبارات الفرقة الرابعة مر بسهولة ويسر ودون معوقات وذلك لحرص أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالبات على اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة مضيفه أن الكلية من جانبها طبقت هذه الإجراءات بكل حزم لتحقيق الوقاية لأقصى درجة ممكنة.





وأكدت، على المتابعة اليومية للجان الامتحانات لتذليل أي معوقات تواجه الطالبات، بالإضافة إلى تواجد دكتور المادة لتوضيح أي استفسارات من الطالبات بشأن الاختبارات.





ومن جانبها، أشارت الأستاذ الدكتور ابتسام محمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى إجمالي عدد الطالبات بالفرقة الرابعة 210 طالبة مقسمين إلى 152 بنظام البرامج و58 طالبة بنظام اللائحة الموحدة وتم توزيعهم على 20 لجنة امتحانية، مؤكدة أنه تم تقديم اعتذار واحد من إحدى الطالبات قبل بدء جائحة كورونا لأسباب خاصة بالطالبة وقام مجلس الكلية بقبوله وفيما عدا ذلك لم تقدم أي اعتذارات أخرى من الطالبات.





وأضافت، أن أعمال التصحيح الإلكتروني تتم بعد الامتحانات يوميا ذلك لحرص الكلية على ظهور النتيجة في أقرب وقت.



