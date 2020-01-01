قتلى بانفجار عبوة ناسفة وسط أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 7 أشخاص بينهم قائد بالجيش، حراء انفجار مدوي وقع في ورية ولاية أروزكان وسط أفغانستان.

وفي سياق آخر، فجر مهاجم انتحاري من حركة طالبان عربة عسكرية محملة بالمتفجرات عند اقترابه من مقر إقامة حاكم المقاطعة ومقر الشرطة في إقليم قندهار الأفغاني، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال المتحدث باسم الحاكم، باهر أحمد أحمدي: "في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، تعرض انتحاري يقود شاحنة كبيرة لإطلاق النار من قبل قوات الأمن قبل أن يصل إلى هدفه، لكنه فجر متفجرات بالقرب من مقر الشرطة والمجمع السكني للحاكم"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، أن ثلاثة من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب 14 آخرون، بمن فيهم مدنيون، في الهجوم على منطقة شا والي كوت في قندهار، وتعرض مقر الشرطة ومجمع المحافظ لأضرار بالغة.

يتصاعد سفك الدماء من جديد في أفغانستان حتى عندما تحاول الولايات المتحدة التوسط في اتفاق سلام بين "طالبان" والحكومة الأفغانية بعد ما يقرب من عقدين من الحرب.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها قائلة، في بيان، إن مقر الشرطة استخدم كمركز عسكري لعمليات قوات الأمن ضد المتمردين الإسلاميين.