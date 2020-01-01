أخر تطورات المصابين بفيروس كورونا في فريق الإنتاج الحربي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:51 م
نادي الانتاج الحربي
نادي الانتاج الحربي
علي نبوي
كشف اللواء أشرف عامر رئيس نادي الانتاج الحربي عن أخر التطورات في الفريق بعد إصابة 18 من اللاعبين والجهاز الفني بفيروس كورونا.


وقال اللواء أشرف عامر في تصريحات لبرنامج «ملعب الصقر» على راديو مصر، اليوم الأربعاء: "الحالات في صفوف فريق الإنتاج 15 لاعب و3 من الجهاز الفني".


وأضاف: "الأجواء في معسكر الفريق بشرم الشيخ كانت هادئة والفندق الذي كنا نقيم فيه لم يكن فيه نزلاء تقريبا باستثناء عدد قليل للغاية".


وأكمل: "بعد مرور 6يام من المعسكر اشتكى أحد اللاعبين من الأعراض وقمنا باتباع الإجراءات معه ثم عدنا إلى القاهرة، وفور العودة أجرينا مسحة للجميع ظهر خلالها إصابة 18 حالة".


وأوضح: "تواصلنا على الفور مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لمتابعتهم بأخر التطورات ومعرفة مصير المرحلة المقبلة".


وأشار إلى أن الوضع صعب حاليا وبالتأكيد سيكون هناك تفاهم من اتحاد الكرة هو الموقف سواء بتأجيل انطلاق مباريات الدوري أو تأجيل مباريات الإنتاج.

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