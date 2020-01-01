موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي فريق تشيلسي مع منافسه أرسنال يوم السبت 1 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.









موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال :-

وسوف تقام المباراة بين تشيلسي وأرسنال في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وكان قد نجح أرسنال في الاطاحة بنادي مانشستر سيتي بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في دور النصف نهائي، بينما حقق تشيلسي الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.









ويرغب أرسنال في تحقيق هذا اللقب من أجل المشاركة في بطولة الدوري الاوروبي في الموسم المقبل، حيث فشل في إنهاء الموسم الحالي في المراكز المؤهلة لبطولات أوروبا.