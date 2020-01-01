نيكي ميناج تعلن حملها في طفلها الأول

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
أعلنت مغنية الراب الأميركية، نيكي ميناج، أنها حامل بطفلها الأول، من خلال نشرها صوراً عبر "إنستغرام" تظهر بوضوح حملها.

وقد أرفقت المغنية، البالغة 37 عاماً المولودة في ترينيداد وتوباغو والتي ترعرعت في حي كوينز في نيويورك، إحدى الصور برسالة جاء فيها "حب. زواج. عربة أطفال. تملأني الحماسة والامتنان. أشكركم جميعاً على أمنياتكم بالسعادة".

وقد أرفقت المغنية، البالغة 37 عاماً المولودة في ترينيداد وتوباغو والتي ترعرعت في حي كوينز في نيويورك إحدى الصور برسالة جاء فيها "حب. زواج. عربة أطفال. تملأني الحماسة والامتنان. أشكركم جميعاً على أمنياتكم بالسعادة".




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