"الحجز بالاتصال والتحليل داخل سيارتك".. نظام جديد لتحليل كورونا بالإسكندرية

افتتح اليوم الأربعاء الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية وحدة تحاليل الكورونا بمستشفى سموحة الجامعي لإجراء تحاليل كوفيد 19 بنظام الشراء من السيارة أو ما يطلق عليه "Drive Through" من خلال الوحدة الجديدة التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركة برايم سبيد، ووزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومسشتفيات جامعة الإسكندرية لتشخيص حالات فيروس كورونا.





وخلال الافتتاح، عرض الدكتور وائل نبيل عبد السلام عميد كلية الطب، تفاصيل خدمة التحاليل بهذا النظام من خلال الحجز للمواطنين عن طريق الاتصال أو تطبيق على الهاتف الذكي ثم يقوم المواطن بالدخول بالسيارة الخاصة به وعمل المسحة وهو بداخل السيارة وإستلام النتيجة خلال 48 ساعة وكذلك الحصول على شهادة موثقة معتمدة لتقديمها للسفر إلى الخارج إذا لزم الأمر.





وصرح رئيس الجامعة، بأن إنشاء هذه الوحدة بإدارة المستشفيات الجامعية يأتي إيمانًا من الجامعة بدورها في خدمة المجتمع، وضرورة مساندة الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح، أن المعمل سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين وأخذ المسحات من المواطنين الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد والمسافرين.





كما وجه رئيس الجامعة بضرورة العمل على سرعة إصدار النتائج والتيسير على المواطنين من محافظة الإسكندرية والمحافظات الأخرى من خلال تحسين جودة مستوى الخدمات التي ستقدم من خلال المعمل الجديد.





وحضر الافتتاح الدكتور تامر عبد الله المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، الدكتور مجيى البرديني رئيس قسم التحاليل الطبية بكلية الطب، الدكتورة دعاء حشاد مدير مشروع Drive Through بالمستشفيات الجامعية ومديرى مستشفى سموحة للطوارىء وسموحة للأطفال.



