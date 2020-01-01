نقيب مهندسي مصر: انتخابات هيئة المكتب تميزت بالشفافية والنزاهة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
عقد المجلس الأعلي للنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، جلسته الاعتيادية الأولي بعد إجراء انتخاب هيئة المكتب الجديدة. 

وقال نقيب مهندسي مصر، إن إنتخابات هيئة المكتب التي تمت منتصف الأسبوع الماضي تميزت بالشفافية والنزاهة، مؤكدا أن الجميع يجب أن يعمل من أجل الارتقاء بمهنة الهندسة. 

وفي بداية الاجتماع رحب النقيب بأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى الجدد متمنيا لهم التوفيق في مهامه القادمة، مقدما الشكر للأعضاء المنتهية ولايتهم علي الجهد الذي بذلوه لخدمة المهندس والنقاب. 

وصدق المجلس الأعلى في بداية الجلسة، علي ماتم اتخاذه من قرارات خلال العامين الماضيين، وناقش أيضا أهم الملفات التي عمل عليها المجلس الحالي منذ توليه مثل ملف لائحة مزاولة المهنة الجديدة، وملف التعليم الهندسي وما تم فيهم من مكتسبات غير مسبوقة. 

واتخذ المجلس أيضا قرار بأن يتم القيد بالنقابة لعام ٢٠٢٠ طبقا للقانون وللقواعد المطبقة حاليا، كما ناقش المجلس إنشاء أكاديميه للتدريب لرفع مستوي الخريجين الجدد وتأهيلهم لسوق العمل. 

جاء ذلك بحضور كلا من المهندس أحمد عثمان، والمهندس محمد عبدالعظيم وكيلا النقابة، والمهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر آمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش آمين الصندوق المساعد. 

وكانت عقدت نقابة المهندسين المصرية برئاسة هاني ضاحي النقيب العام، الجلسة الإجرائية للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين بأغلبية حضور بلغت 52 عضوًا، وذلك بناءًا على دعوة نقيب المهندسين لأعضاء المجلس الأعلى فى أجواء ديمقراطية واعية.

وفى بداية الجلسة وجه نقيب المهندسين الشكر لأعضاء المجلس الأعلى المنتهى عضويتهم، وهنأ الأعضاء الجدد وكذا وجه الشكر لهيئة مكتب النقابة العامة المنتهى ولايتهم لما قدموه وبذلوه من جهد من أجل رفعه نقابة المهندسين المصرية.

واستعرض ضاحى أهم الإنجازات التى نفذت فى الفترة السابقة وأهمها زيادة المعاشات وانتظام صرفها للمهندسين وأسرهم وما يتم تقديمه من خدمات الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم خلال هذه الفترة العصيبة وجميع مشروعات الإسكان، وما تم من إجراءات فى مجال التعليم الهندسى والإرتقاء بالمهنة وما تم من مجهودات فى قانون المصالحة على مخالفات البناء وإجراءات نهو قانون نقابة المهندسين.
نقيب مهندسي مصر: انتخابات هيئة المكتب تميزت بالشفافية والنزاهة
نقيب مهندسي مصر: انتخابات هيئة المكتب تميزت بالشفافية والنزاهة
نقيب مهندسي مصر: انتخابات هيئة المكتب تميزت بالشفافية والنزاهة
نقيب مهندسي مصر: انتخابات هيئة المكتب تميزت بالشفافية والنزاهة
نقيب مهندسي مصر: انتخابات هيئة المكتب تميزت بالشفافية والنزاهة
نقيب مهندسي مصر: انتخابات هيئة المكتب تميزت بالشفافية والنزاهة
نقيب مهندسي مصر: انتخابات هيئة المكتب تميزت بالشفافية والنزاهة
نقيب مهندسي مصر: انتخابات هيئة المكتب تميزت بالشفافية والنزاهة
نقيب مهندسي مصر: انتخابات هيئة المكتب تميزت بالشفافية والنزاهة
نقيب مهندسي مصر: انتخابات هيئة المكتب تميزت بالشفافية والنزاهة

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هاني ضاحي نقيب مهندس مصري كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

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