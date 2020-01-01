ماراثون اكتشاف لقاح كورونا.. من يفوز بالسباق؟

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد القاسم
منذ تفشي كورونا المستجد "كوفيد-19"، دخل العلماء والأطباء بعدد من دول العالم في ماراثون من أجل اكتشاف لقاح لهذا الفيروس، آملين إنقاذ البشرية من الفيروس الذي تخطى أسوار الصين ثم تحول لوباء عالمي.

وفيما يلي، تستعرض "الفجر" أبرز المستجدات التي طرأت على تحركات الدول من أجل إنقاذ العالم من الوباء، عبر إيجاد لقاح فعال خلال الفترة المقبلة:

- في الأيام الأخيرة، أعلنت السلطات البرازيلية أنّ الاختبارات على لقاح لفيروس كورونا المستجدّ يطوّره مختبر "سينوفاك بيوتيك" الصيني بدأت في مدينة ساو باولو على 900 متطوّع من العاملين في المجال الصحّي، وسيتمّ تلقيح تسعة آلاف متطوّع في ستّ ولايات برازيلية، وذلك في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة قبل الموافقة على اللقاح.

- أعلن باحثون، أن اللقاح الذي طورته شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية ووحدة البحوث العسكرية الصينية آمن فيما يبدو، وأنه استحث جهاز المناعة في الجسم على المقاومة في أغلب الحالات، وذلك في اختبارات المرحلة المتوسطة.

- يبدو أن لقاح جامعة أوكسفورد البريطانية سيكون الأقرب لأيدي العالم، حيث قالت دراسة حديثة أن لقاح كورونا الذي تطوره جامعة أوكسفورد البريطانية آمن ويحفز جهاز المناعة، بيد أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان "اللقاح البريطاني" يوفر حماية كافية، مؤكدين أن اللقاح ينتج رد فعل مناعيا خلوي خلال 14 يوما من تناوله، ويوفر رد فعل من الأجسام المضادة خلال 28 يوما.

- كشفت صحيفة "تيلجراف" أنه يمكن طرح لقاح أكسفورد قبل الموافقة عليه من الجهات التنظيمية، موضحة أنه سيتم تخفيض الإطار الزمنى المعتاد للموافقة الذى يتراوح بين 18 و24 شهرًا، إلى نحو 70 يومًا، كما يقول فريق عمل اللقاح.

- روسيا أعلنت جاهزية أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا الذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء، مؤكدة أنها تخطط لإنتاج 200 مليون جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي، ضمن شراكات مع دول أخرى، على أن يتم إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة لقاحات ضد كورونا خلال 2021.

يُذكر أنه في نهاية عام 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

وينتشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.


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