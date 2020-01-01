اعترافات سما المصري أمام المحكمة بتهمة سب ريهام سعيد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:18 م
سما المصري
سما المصري
مـروة هيـكل
تواصل المحكمة الاقتصادية المنعقدة برئاسة المستشارة مروة بركات، الاستماع إلي دفاع المتهمة سما المصري، في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وأنكرت سما التهم الموجهة لها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، مستطردة: "محصلش ومسبتش ريهام أو أى حد خالص، وأنا مظلومة، والتهمة دى عشان فى خلاف بينى وبين ريهام قبل كده".

وأوضحت سما المصرى، أنها لم تسب ريهام سعيد، وأن الفيديو والتسجيل الصوتى المتدوال لم ينشر على حسابتها الرسمية، وكان بسبب حلقة السمنة وانتقاد زائدى الوزن، التى قدمتها ريهام سعيد على إحدى القنوات الفضائية، موضحة: "زى اى مواطن اضايقت من تصريحات ريهام سعيد على الوزن فانتقدتها زى ما كل الناس انتقدتها مش سب وقذف".

وطلب المحامي أشرف ناجي دفاع المتهمة سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ببراءة موكلته من التهمه الموجه لها.

وقدم دفاع سما المصري للمحكمة ما يقرب من ٥٥ فيديو يحتوى على فيديوهات نقد بناء للإعلامية ريهام سعيد من قبل شخصيات عامله فضلا عن موكلته، واتهمت ريهام سعيد سما المصري بالسب والقذف، وذلك من خلال بلاغ رسمي تقدمت به ضدها يتضمن كافة الأدلة والمستندات المؤيدة بذلك.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها "سما المصرى"، قامت فى غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالاتهامات التالية:

قذفت عن طريق تليفون المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد"، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنًا فى عرضها، وذلك بأن ظهرت فى مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات. 

سبت بطريق التليفون المجنى عليها "ريهام سعيد"، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة فى العرض، بأن ظهرت فى مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات. 

أعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب". 

نشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجنى عليها "ريهام سعيد" بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.

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