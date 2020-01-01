"صحة البحر الأحمر": المحافظة تسجل زيرو كورونا.. وعودة العمل بحميات الغردقة السبت
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:14 م
محمد طه
سجل عدد من مستشفيات البحر الأحمر، "زيرو كورونا" بعد تعافي جيمع الحالات من مصابي كورونا وخروجهم من مستشفيات مدن رأس غارب وسفاجا ومرسى علم والشلاتين وحلايب المركزي بالإضافة إلى حميات الغردقة، ولم يتبقى سوى 11 حالة بواقع حالة واحدة بمستشفى القصير المركزي وعشرة حالات بمستشفى الغردقة العام.
وكشف مسؤلو صحة البحر الأحمر صباح اليوم الأربعاء في تصريحات صحفية، عن ارتفاع نسبة شفاء مصابي كورونا وخروجهم من مستشفيات البحر الأحمر حيث سجلت مستشفيات مدن رأس غارب وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين المركزي "زيرو" كورونا.
وأضاف مصدر مسؤول بصحة البحر الأحمر، أنه لم يتبقى من حالات مصابي كورونا بمستشفيات مدن البحر الأحمر سوى بينما حالة واحدة بمستشفى القصير المركزى و10 حالات بمستشفى الغردقة العام وجميعهم بصحة جيدة ولا توجد أعراض شديدة الخطورة ويخضعون للعلاج طبقآ لبرتكول وزارة الصحة.
وكانت أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة البحر الأحمر، في آخر 24 ساعة، لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة في جمهورية مصر العربية في شهر فبراير.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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