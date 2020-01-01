"صحة البحر الأحمر": المحافظة تسجل زيرو كورونا.. وعودة العمل بحميات الغردقة السبت

سجل عدد من مستشفيات البحر الأحمر، "زيرو كورونا" بعد تعافي جيمع الحالات من مصابي كورونا وخروجهم من مستشفيات مدن رأس غارب وسفاجا ومرسى علم والشلاتين وحلايب المركزي بالإضافة إلى حميات الغردقة، ولم يتبقى سوى 11 حالة بواقع حالة واحدة بمستشفى القصير المركزي وعشرة حالات بمستشفى الغردقة العام.





وكشف مسؤلو صحة البحر الأحمر صباح اليوم الأربعاء في تصريحات صحفية، عن ارتفاع نسبة شفاء مصابي كورونا وخروجهم من مستشفيات البحر الأحمر حيث سجلت مستشفيات مدن رأس غارب وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين المركزي "زيرو" كورونا.





وأضاف مصدر مسؤول بصحة البحر الأحمر، أنه لم يتبقى من حالات مصابي كورونا بمستشفيات مدن البحر الأحمر سوى بينما حالة واحدة بمستشفى القصير المركزى و10 حالات بمستشفى الغردقة العام وجميعهم بصحة جيدة ولا توجد أعراض شديدة الخطورة ويخضعون للعلاج طبقآ لبرتكول وزارة الصحة.





وكانت أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة البحر الأحمر، في آخر 24 ساعة، لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة في جمهورية مصر العربية في شهر فبراير.



