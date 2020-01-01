الفيوم: غلق وإزالة 13 منشأة للمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال جولة حملة بمدينة ومركز الفيوم، لإزالة التعديات والمباني المخالفة، فضلًا عن رفع الإشغالات بعددٍ من المناطق والشوارع والميادين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التى أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، إضافة لمتابعة أعمال النظافة بشتى أحياء مدينة الفيوم، بحضور المهندس أيمن عزت، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، ومسئولي المرور والمرافق.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت شارع أحمد شوقي ومنطقة باغوص وقرية الزملوطي، لافتًا إلى أن المحافظ ترأس حملة لإزالة مقهى مخالف بباغوص، وملعبًا مخالفًا بالأراضي الزراعية بقرية الزملوطي، فضلًا عن متابعة ومراجعة إجراءات عمل ملعبًا أخر، كما وجه بفحص ومراجعة تراخيص عقار منشأ على أرض زراعية بالقرية نفسها موجها بازالته فور ثبوت مخالفته، كما تم غلق مطعم بشارع أحمد شوقي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





ووجه محافظ الفيوم، بالالتزام بوسائل الحماية الشخصية من لبس الكمامات، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على صحة المواطنين، فضلًا عن التشديد على رفع مستوى النظافة وتكثيف حملات رفع الإشغالات بمختلف المدن والمراكز والقرى لظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق.





وفي السياق نفسه قام الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم بجولة تفقدية بمدينة وقرى طامية، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم، والمقاهي، والمحال التجارية بالالتزام بالإجراءات الوقائية الإحترازية من فيروس كورونا المستجد على البلاد، ومتابعة أعمال النظافة بالقرى.



