"إحالة الأوراق للمفتي".. محطات بارزة في قضية اغتصاب "فتاة فرشوط"

أسدلت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، الستار، في قضية "فتاة فرشوط"، بإحالة أوراق المتهمين، باغتصابها والشروع في قتلها، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.





واقعة اغتصاب "فتاة فرشوط"

وترجع واقعة اغتصاب "فتاة فرشوط"، إلى أكتوبر 2018، حينما أعلنت طالبة، تعرضها للخطف والاغتصاب على يد شقيقين وصديقهما، لتكشفت التحريات صحة الواقعة وقيام المتهمين علي.ك.ا 21 عاما، وشقيقه محمد 19 عاما، ومصطفى.ر.ع 22 عاما، بخطف واغتصاب المجنى عليها "فرحة.ع.ر" 17 عاما طالبة بإحدى المناطق الزراعية.





اتهامات للمتهمين

وبالفعل، أحيل المتهمين للنيابة العامة في القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز فرشوط، بتهمة اغتصاب وخطف الفتاة وهتك عرضها والشروع في قتلها.





تقرير الطب الشرعي

وعقب توقيع الكشف الطبي على الفتاة، تبين، صحة أقوالها، بتعرضها للاغتصاب وخطفها وهتك عرضها على يد 3 ذئاب بشرية بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.





ووفقًا لتقرير الطب الشرعي، تبين تمزق غشاء بكارة المجني عليها، ووجود بعض الدماء الجافة والمتجلطة أمام وخلف غشاء البكارة، خاصة داخل القناة المهبيلة للفتاة.





وبفحص المتهمين الثلاثة أيضًا على يد الطبيب الشرعي، أثبت إصابتهم ببعض الكدمات والجروح السطحية، والتى نتجت أثناء مقاومة الفتاة بأظافرها.





امتناع المتهمين عن الكلام

وفي جلسة ٢٢ يناير الماضي، شهدت محكمة جنايات نجع حمادي، امتناع المتهمين عن الرد على أسئلة الطبيب الشرعي، ووجهت لهم المحكمة سؤالا: "هل تمتنعون عن الرد على الأسئلة؟ فأجابوا: "نعم"..





وأنكرت المجني عليها ما جاء على لسان دفاع المتهمين، الذي أكد أنه تقدم بطلب إلى المحكمة لزواج أحد الجناة من المجني عليها، وقالت للمحكمة: "لا أعلم عن ذلك الطلب شيئًا".





تأجيل المرافعة الختامية

بينما شهدت جلسة 16 يونيو المنصرم، تأجيل المرافعة الختامية، في القضية المتهم فيها 3 أشخاص باغتصاب فتاة قاصر، والشروع في قتلها إلى شهر يوليو.





إحالة الأوراق للمفتي

وأحالت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، أوراق ثلاث متهمين، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بعد إدانتهم في التهم الموجهة إليهم باغتصاب واختطاف فتاة قاصر، والشروع في قتلها.





النطق بالحكم