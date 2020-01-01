نقيب المحامين يشيد بجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب

نعى نقيب المحامين رجائي عطية، ببالغ الحزن والأسى، بطلين القوات المسلحة المصرية الذين استشهدوا مساء أمس، وإصابة أربعة آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني المقدس، وصد الهجوم الغادر الذي شنه عدد من العناصر التكفيرية الإرهابية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء.





وأضاف عطية في بيان اليوم الأربعاء، أن أبطال أفراد الكمين تمكنوا بمعاونة القوات الجوية من مطاردة تلك العناصر الإرهابية إلى داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة والقضاء عليهم، وفقا لما أعلن عنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة المظفرة.





وأثنى نقيب المحامين على كافة الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وتأمين الاتجاهات الإستراتيجية للوطن، وكذلك جهود كافة أجهزة الدولة لتجفيف منابع الإرهاب واقتلاعه من جذوره، توفيرًا للأمن والأمان لمصر والمصريين، وحماية مقدرات الوطن، وخطط التنمية التي تنفذها الدولة يوما بعد يوم.





وتابع: "نقدر جميعا بكل العرفان والتكريم كافة التضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة الأبطال في معركة الوطن ضد الإرهاب، ونؤكد أن كافة أفراد الشعب المصري يضعون تلك التضحيات نصب أعينهم ولن ينسوها أبد الدهر، وهي استكمال لتاريخ ناصع ومشرف للقوات المسلحة المصرية التي دائما وأبدا هي درع الوطن وسيفه البتار منذ آبد الدهر ضد كل من تسول له نفسه تهديد أمن مصر وشعبها".





ونجحت القوات المسلحة في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية.