الكشف عن جهود دولة الإمارات خلال أزمة كورونا لكافة قارات العالم

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:30 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

انطلقت شحنات المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية من أراضي الإمارات، إلى كافة قارات العالم في تعزيز قدرات العديد من الحكومات والمنظمات الدولية على مواجهة تداعيات الوباء في مخيمات ومناطق اللاجئين.

 

وتؤكد دولة الإمارات، التزامها دائماً بالمواقف الإنسانية في مساعدة اللاجئين في مختلف المناطق في العالم والتخفيف من معاناتهم وتوفير سبل الدعم المادي والمعنوي لهم في مختلف المجالات، وتقديم العون لهؤلاء اللاجئين خاصة فيما يتعلّق بمواجهة التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد 19.

 

وأعلنت دولة الإمارات، تواصل جهودها لدعم اللاجئين حول العالم متجاوزة كل الصعوبات والعوائق التي فرضها تفشي الوباء انطلاقاً من منظومة القيم الإنسانية التي يقوم عليها مجتمع الإمارات المتمثلة في التسامح والمحبة واحترام جميع الثقافات والأديان والأعراق البشرية.

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