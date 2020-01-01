تريزيجيه يتصدر أغلفة الصحف البريطانية بعد التألق أمام أرسنال

تصدر اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه أغلفة الصحف البريطانية الصادرة اليوم بعد التألق فى مباراة فريقه استون فيلا أمام أرسنال والتي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وشهدت المباراة تألق لافت للاعب المصري حيث سجل هدف فريقه الوحيد بالمباراة التي انتهت بين الفريقين بنتيجة هدف مقابل لاشئ.









ليقود تريزيجيه استون فيلا لفوز صعب يجعله فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 قبل جولة من نهايتها.









ومن المقرر أن يواجه استون فيلا نظيره وست هام الاسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".