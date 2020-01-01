"التجاري الدولي "يقود مؤشر البورصة الرئيسي للهبوط 0.72% بمنتصف الجلسة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:20 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
سيطر الأداء المتباين علي مؤشرات  البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.72%  مضغوط بتراجع  الأسهم القيادية وخاصة سهم التجاري الدولي والذي وصل سعره الي 63.3 جنيه .



وهبط  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 10482 نقطة،
بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1491 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2284 نقطة، بينما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.5% ليصلإلى مستوى 685 نقطة


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